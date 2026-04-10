Uzès exposition V Uzès, la métamorphose Mémoires d’une ville Salle exposition Ancien Evêché Uzès

Uzès

Uzès exposition V Uzès, la métamorphose Mémoires d’une ville

Salle exposition Ancien Evêché Place de l’Evêché Uzès Gard

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Gratuit pour les moins de 15 ans et les groupes scolaires.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-08

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-05-08

A l’occasion du bicentenaire de la photographie, la 5ème édition d’Uzès Exposition valorise le patrimoine photographique d’Uzès en s’appuyant notamment sur ses archives.

Un parcours visuel et sensible qui raconte l’histoire d’un patrimoine à sauvegarder.

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Salle exposition Ancien Evêché Place de l’Evêché Uzès 30700 Gard Occitanie +33 4 11 71 94 15 exposition@uzes.fr

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English : Uzès exhibition V Uzès, the metamorphosis Memories of a town

To mark the bicentenary of photography, the 5th Uzès Exposition showcases Uzès’ photographic heritage, drawing on its archives.

A visual and sensitive journey that tells the story of a heritage that needs to be safeguarded.

L’événement Uzès exposition V Uzès, la métamorphose Mémoires d’une ville Uzès a été mis à jour le 2026-04-07 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard