Visites Uzès exposition V Uzès, la métamorphose Salle exposition Ancien Evêché Uzès
Visites Uzès exposition V Uzès, la métamorphose Salle exposition Ancien Evêché Uzès vendredi 8 mai 2026.
Uzès
Visites Uzès exposition V Uzès, la métamorphose
Salle exposition Ancien Evêché Place de l’Evêché Uzès Gard
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Gratuit pour les de 15 ans et les groupes scolaires.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-08 14:30:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-05-08
Suivez la visite guidée complète de la cinquième édition d’Uzès exposition, Uzès, la métamorphose Mémoires d’une ville , pour connaître l’histoire de la ville et de sa transformation.
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Salle exposition Ancien Evêché Place de l’Evêché Uzès 30700 Gard Occitanie +33 4 11 71 94 15 exposition@uzes.fr
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English : Visites Uzès exposition V Uzès, la métamorphose
Follow the complete guided tour of the fifth Uzès exhibition, Uzès, la métamorphose Mémoires d’une ville , to learn about the history of the town and its transformation.
L’événement Visites Uzès exposition V Uzès, la métamorphose Uzès a été mis à jour le 2026-04-07 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard
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