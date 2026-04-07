Visites Uzès exposition V Uzès, la métamorphose Salle exposition Ancien Evêché Uzès

Uzès

Visites Uzès exposition V Uzès, la métamorphose

Salle exposition Ancien Evêché Place de l’Evêché Uzès Gard

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Gratuit pour les de 15 ans et les groupes scolaires.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-08 14:30:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-05-08

Suivez la visite guidée complète de la cinquième édition d’Uzès exposition, Uzès, la métamorphose Mémoires d’une ville , pour connaître l’histoire de la ville et de sa transformation.

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Salle exposition Ancien Evêché Place de l’Evêché Uzès 30700 Gard Occitanie +33 4 11 71 94 15 exposition@uzes.fr

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English : Visites Uzès exposition V Uzès, la métamorphose

Follow the complete guided tour of the fifth Uzès exhibition, Uzès, la métamorphose Mémoires d’une ville , to learn about the history of the town and its transformation.

L’événement Visites Uzès exposition V Uzès, la métamorphose Uzès a été mis à jour le 2026-04-07 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard