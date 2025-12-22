Festival Uzès seul en scène Philippe Caverivière L’Ombrière Centre culturel d’Uzès Uzès

Uzès

Festival Uzès seul en scène Philippe Caverivière

L’Ombrière Centre culturel d’Uzès 3 place Croix des Palmiers Uzès Gard

Tarif : 18 – 18 – 28 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 18:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Avec un humour qui navigue entre le rire et l’émotion, Caverivière démontre qu’on peut rire de tout, même des choses les plus douloureuses. Il propose un spectacle superficiel par profondeur , une façon de transformer l’absence en matière à rire.

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L’Ombrière Centre culturel d’Uzès 3 place Croix des Palmiers Uzès 30700 Gard Occitanie +33 4 48 21 57 40 billetterie.ombriere@ccpaysduzes.fr

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English : Festival Uzès seul en scène Philippe Caverivière

With humor that veers between laughter and emotion, Caverivière shows that you can laugh at anything, even the most painful things. His show is superficial through and through , a way of transforming absence into laughter.

L’événement Festival Uzès seul en scène Philippe Caverivière Uzès a été mis à jour le 2025-12-22 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard