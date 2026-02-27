Festival Uzès seuls en scène Alex Lutz L’Ombrière Uzès
Festival Uzès seuls en scène Alex Lutz L’Ombrière Uzès mercredi 6 mai 2026.
Uzès
Festival Uzès seuls en scène Alex Lutz
L’Ombrière 3 Place Croix des Palmiers Uzès Gard
Tarif : 40 – 40 – 44 EUR
(Balcon)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 21:00:00
fin : 2026-05-06 22:40:00
Date(s) :
2026-05-06
À l’occasion d’une soirée exceptionnelle dans le cadre du festival Uzès Seuls en Scène, Alex Lutz dévoile un spectacle intime et poétique, Sexe, Grog et Rocking Chair , mêlant humour et émotion. Ce seul-en-scène équestre se déroulera à l’Ombrière..
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L’Ombrière 3 Place Croix des Palmiers Uzès 30700 Gard Occitanie +33 4 48 21 57 40 billetterie.ombriere@ccpaysduzes.fr
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English : Festival Uzès seuls en scène Alex Lutz
For an exceptional evening as part of the Uzès Seuls en Scène festival, Alex Lutz unveils an intimate and poetic show, Sexe, Grog et Rocking Chair , mixing humor and emotion. This equestrian one-man show takes place at l’Ombrière…
L’événement Festival Uzès seuls en scène Alex Lutz Uzès a été mis à jour le 2026-02-27 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard
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