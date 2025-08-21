Centre équestre Poney Club du Lys Uzès Gard
Centre équestre Poney Club du Lys Uzès Gard vendredi 1 mai 2026.
Centre équestre Poney Club du Lys
Centre équestre Poney Club du Lys Mas Marsault 30700 Uzès Gard Occitanie
Écurie de propriétaire
Pension paddock avec abris et pension boxe paddock
– Cours tous niveaux
– baby’s à partir de 3ans et demi
– stage
– Sortie en concours
-rando et balade petit et grand
-nombreuse installations manège couvert,piste de galop
+33 6 41 73 67 80
English : Centre équestre Poney Club du Lys
Owner’s stable
Paddock boarding with shelter and paddock boarding
– Lessons for all levels
– baby’s from 3 years and a half
– training course
– Outing in competition
-Ride and walk for children and adults
-numerous facilities, covered riding arena, gallop track
Deutsch : Centre équestre Poney Club du Lys
Reitstall eines Besitzers
Paddock-Pension mit Unterständen und Paddock-Box-Pension
– Kurse für alle Niveaus
– Baby’s ab 3 1/2 Jahren
– Praktikum
– Ausflüge zu Turnieren
-Reiten und Ausritte klein und groß
-Zahlreiche Einrichtungen überdachter Reitplatz, Galopprennbahn
Italiano :
Scuderia del proprietario
Pensione in paddock con ricovero e pensione in paddock
– Lezioni per tutti i livelli
– bambini da 3 anni e mezzo
– corso di formazione
– Uscite di competizione
-passeggiate per bambini e adulti
-numerose strutture, maneggio coperto, pista di galoppo
Español : Centre équestre Poney Club du Lys
Establo del propietario
Pupilaje en paddock con refugio y pupilaje en paddock
– Clases para todos los niveles
– a partir de 3 años y medio
– curso de adiestramiento
– Salidas de competición
-paseos para niños y adultos
-numerosas instalaciones, picadero cubierto, pista de galope
