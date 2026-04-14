Petits carrés d’art, Musée Georges Borias, Uzès

Petits carrés d’art Samedi 23 mai, 17h00 Musée Georges Borias Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Travail des élèves de l’école primaire de Saint-André d’Olérargues avec l’artiste Giulia Zanvit à partir de carrelages médiévaux conservés au musée d’Uzès.

Musée Georges Borias Place de l’Evéché, 30700 Uzès, France Uzès 30700 Gard Occitanie 0466224023 https://uzesmusee.blogspot.com/ La poterie de l’Uzège est un des points forts du musée, avec un bel ensemble de terres vernissées et pipes de Saint-Quentin. Toute une salle est dédiée aux productions de la fabrique Pichon d’Uzès. Les fameuses armoires d’Uzès, meubles peints typiques de la région au XVIIIe siècle, sont également présentées. Ces collections sont complétées par le fonds consacré à l’écrivain André Gide : la famille Gide était en effet originaire de l’Uzège. Unique au monde, ce fonds constitué grâce au soutien de sa fille et de l’association des Amis d’André Gide, présente des portraits, des souvenirs personnels, des manuscrits, des correspondances, des éditions illustrées…

La classe, l’œuvre !

Musée Georges Borias / Ville d’Uzès