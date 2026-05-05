Mai à Vélo, Esplanade d’Uzès, Uzès

Mai à Vélo 22 et 23 mai Esplanade d’Uzès Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T09:00:00+02:00 – 2026-05-22T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T09:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00

Mai à Vélo en Pays d’Uzès est un programme complet en partenariat avec le centre social intercommunal de Saint-Quentin-la-Poterie et l’association Vélo club d’Uzès.

Plusieurs ateliers gratuits sont proposés le vendredi du 22 mai et du 23 mai sur le territoire du Pays d’Uzès.

Le vendredi 22 mai, à Saint-Quentin-la-Poterie, sur la Place du Marché :

• Atelier Répar’vélo animé par un chantier d’insertion

• Tests de mobilité douce : tricycles et vélo à assistance électrique de la Communauté de communes

• Découverte de la voiture en autopartage

Le samedi 23 mai de 9H à 12H sur l’Esplanade d’Uzès :

• Atelier Répar’vélo animé par un chantier d’insertion

• Tests de mobilité douce : tricycles et vélo à assistance électrique de la Communauté de communes

• Échange avec les habitants sur le covoiturage et la pratique du vélo en Uzège

• Découverte de la voiture en autopartage

• Tour de ville à vélo avec le Véloclub

• Navettes vélobus gratuites toute la matinée dans Uzès, avec plusieurs arrêts : Office de Tourisme, piscine et Ombrière

• Tombola gratuite avec à gagner : un vélo enfant et un vélo adulte

Pour plus d’informations, retrouvez le programme complet sur notre site internet : https://www.ccpaysduzes.fr/

Et nos réseaux sociaux : https://www.facebook.com/paysduzes

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Esplanade d’Uzès Esplanade Maréchal de Lattre de Tassigny Uzès 30700 Gard Occitanie [{« link »: « https://www.ccpaysduzes.fr/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/paysduzes »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 167 Followers, 18 Following, 95 Posts – See Instagram photos and videos from Communautu00e9 de communes des Pays du2019Uzu00e8s (@pays.duzes) », « type »: « rich », « title »: « Communautu00e9 de communes des Pays du2019Uzu00e8s (@pays.duzes) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad6-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/474945585_1161092682101442_7187796016731070070_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=102&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4zMjAuQzMifQ%3D%3D&_nc_ohc=Z95XzpwUUeoQ7kNvwFo99u-&_nc_oc=AdrjHc3lnpUm56yE-vIISgQ2pAagybGhBvSVkY5rWfbvAa5iomjEOAFHTpwr3oTk0CM&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad6-1.cdninstagram.com&_nc_ss=7f60f&oh=00_Af7szzevE0pN6jnqICmIQ5lLmL6_ObaRhLVsPp9vrKfrIg&oe=69FE7EF4 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/pays.duzes/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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Mai à Vélo en Pays d’Uzès est l’occasion de discuter ensemble d’autopartage et de la pratique du vélo sur le territoire, mais également d’essayer les véhicules de la collectivité (vélos, bus).