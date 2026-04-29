Festival La Maison Danse Jardin de l’Évéché, Ombrière, Promenade des Marroniers et autres lieux Uzès
Festival La Maison Danse Jardin de l’Évéché, Ombrière, Promenade des Marroniers et autres lieux Uzès mercredi 3 juin 2026.
Uzès
Festival La Maison Danse
Jardin de l’Évéché, Ombrière, Promenade des Marroniers et autres lieux Différents lieux dans Uzès Uzès Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-03
Le festival fête ses 30 ans ! Une fête qui célèbrera la diversité des danses, des âges, des formes de spectacles pour continuer à surprendre les spectateur·ice·s et créer des souvenirs uniques et inoubliables.
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Jardin de l’Évéché, Ombrière, Promenade des Marroniers et autres lieux Différents lieux dans Uzès Uzès 30700 Gard Occitanie +33 4 66 03 15 39 location@lamaison-cdcn.fr
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English : Festival La Maison Danse
The festival celebrates its 30th anniversary! A festival that celebrates the diversity of dances, ages and forms of performance, continuing to surprise spectators and create unique, unforgettable memories.
L’événement Festival La Maison Danse Uzès a été mis à jour le 2026-04-29 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard
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