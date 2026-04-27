Festival Autres rivages 32 e édition La Pierre d’Eden Place de l’Evêché Uzès

Uzès

Festival Autres rivages 32 e édition La Pierre d’Eden

Place de l’Evêché Jardin de l’Évêché Uzès Gard

Tarif : 20 – 20 – 22 EUR

22 € prévente

20 € sur place.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Ondulations singulières et saillies du duo Gerardo Di Giusto Eric Longsworth en première partie de La Pierre d’Eden dans laquelle se déploie une Tunisie sonore, sublimée par la voix lyrique d’Alia Sellami et l’euphone de Marc-Antoine Millon.

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Place de l’Evêché Jardin de l’Évêché Uzès 30700 Gard Occitanie

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English : Festival Autres rivages 32nd edition La Pierre d’Eden

Singular ripples and protrusions from the Gerardo Di Giusto Eric Longsworth duo in the first part of La Pierre d’Eden , in which a sound Tunisia unfolds, sublimated by the lyrical voice of Alia Sellami and the euphone of Marc-Antoine Millon.

L’événement Festival Autres rivages 32 e édition La Pierre d’Eden Uzès a été mis à jour le 2026-04-27 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard