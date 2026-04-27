Festival Autres rivages 32 e édition Zeid Hamdan Place de l’Evêché Uzès
Festival Autres rivages 32 e édition Zeid Hamdan Place de l’Evêché Uzès vendredi 26 juin 2026.
Uzès
Festival Autres rivages 32 e édition Zeid Hamdan
Place de l’Evêché Jardin de l’Évêché Uzès Gard
Tarif : 20 – 20 – 22 EUR
22 € prévente
20 € sur place
Pass en prévente 52 €
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 21:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Figure majeure de la scène alternative arabe, Zeid Hamdan, producteur et multi-instrumentiste libanais surnommé “Pope of underground”, nous propose en avant-première, un live électrisant mêlant rock psyché, textures électroniques et influences orientales.
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Place de l’Evêché Jardin de l’Évêché Uzès 30700 Gard Occitanie
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English : Festival Autres rivages 32nd edition Zeid Hamdan
A major figure on the Arab alternative scene, Zeid Hamdan, the Lebanese producer and multi-instrumentalist nicknamed Pope of underground , offers us a preview of his electrifying live show, blending psychedelic rock, electronic textures and oriental influences.
L’événement Festival Autres rivages 32 e édition Zeid Hamdan Uzès a été mis à jour le 2026-04-27 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard
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