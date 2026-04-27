Festival Autres rivages 32 e édition Etenesh Wassié Ethio Jazz Session Place de l’Evêché Uzès
Festival Autres rivages 32 e édition Etenesh Wassié Ethio Jazz Session Place de l’Evêché Uzès dimanche 28 juin 2026.
Uzès
Festival Autres rivages 32 e édition Etenesh Wassié Ethio Jazz Session
Place de l’Evêché Jardin de l’Évêché Uzès Gard
Tarif : 20 – 20 – 22 EUR
22 € prévente
20 € sur place.
Pass en prévente 52 €.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 21:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Arada leur nouvel opus est un saisissant mélange de modernité et de tradition, où registres et instruments se confondent pour donner naissance à un blues mutant, à la fois foisonnant et austère, revisitant avec intensité le patrimoine éthiopien.
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Place de l’Evêché Jardin de l’Évêché Uzès 30700 Gard Occitanie
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English : Festival Autres rivages 32nd edition Etenesh Wassié Ethio Jazz Session
Their new opus, Arada , is a striking blend of modernity and tradition, where registers and instruments merge to give birth to a mutant blues, both rich and austere, revisiting Ethiopian heritage with intensity.
L’événement Festival Autres rivages 32 e édition Etenesh Wassié Ethio Jazz Session Uzès a été mis à jour le 2026-04-27 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard
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