Visite commentée Uzès exposition V L’ancien évêché Salle exposition Ancien Evêché Uzès
Visite commentée Uzès exposition V L’ancien évêché Salle exposition Ancien Evêché Uzès jeudi 27 août 2026.
Uzès
Visite commentée Uzès exposition V L’ancien évêché
Salle exposition Ancien Evêché Place de l’Evêché Uzès Gard
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
enfant à partir de 15 ans, étudiant, minima sociaux, personne en
situation de handicap
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 14:30:00
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-08-27 2026-10-22
Dans le cadre d’Uzès exposition V, suivez une visite sur le thème de l’ancien évêché et découvrez l’histoire du groupe épiscopal qui comprend le palais, la cathédrale et la tour Fenestrelle.
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Salle exposition Ancien Evêché Place de l’Evêché Uzès 30700 Gard Occitanie +33 4 11 71 94 15 exposition@uzes.fr
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English : Guided tour Uzès exhibition V The old bishop’s palace
As part of Uzès exhibition V, take a tour on the theme of the former bishop’s palace and discover the history of the episcopal group, which includes the palace, cathedral and Fenestrelle tower.
L’événement Visite commentée Uzès exposition V L’ancien évêché Uzès a été mis à jour le 2026-04-05 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard
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