Visite commentée Uzès exposition V L’ancien évêché Salle exposition Ancien Evêché Uzès

Uzès

Visite commentée Uzès exposition V L’ancien évêché

Salle exposition Ancien Evêché Place de l’Evêché Uzès Gard

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

enfant à partir de 15 ans, étudiant, minima sociaux, personne en

situation de handicap

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 14:30:00

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-08-27 2026-10-22

Dans le cadre d’Uzès exposition V, suivez une visite sur le thème de l’ancien évêché et découvrez l’histoire du groupe épiscopal qui comprend le palais, la cathédrale et la tour Fenestrelle.

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Salle exposition Ancien Evêché Place de l’Evêché Uzès 30700 Gard Occitanie +33 4 11 71 94 15 exposition@uzes.fr

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English : Guided tour Uzès exhibition V The old bishop’s palace

As part of Uzès exhibition V, take a tour on the theme of the former bishop’s palace and discover the history of the episcopal group, which includes the palace, cathedral and Fenestrelle tower.

L’événement Visite commentée Uzès exposition V L’ancien évêché Uzès a été mis à jour le 2026-04-05 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard