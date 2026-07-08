AGENDA · Uzès
Concert à Uzès : Vivaldi x Bach x Piazzolla Temple d’Uzès Uzès
mercredi 19 août 2026 · Temple d'Uzès · Uzès
Informations pratiques
Concert à Uzès : Vivaldi x Bach x Piazzolla Temple d’Uzès Uzès Mercredi 19 août, 20h00
Vivez un concert unique à Uzès avec les virtuoses de Musicâme France. Découvrez le programme et achetez vos billets en ligne dès maintenant.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-19T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-19T21:15:00.000+02:00
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Temple d’Uzès 6 avenue de la Libération 30700 Uzès Uzès
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