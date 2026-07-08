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Concert à Uzès : Vivaldi x Bach x Piazzolla Temple d’Uzès Uzès

mercredi 19 août 2026 · Temple d'Uzès · Uzès

Concert à Uzès : Vivaldi x Bach x Piazzolla Temple d’Uzès Uzès

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Lieu
Temple d'Uzès
Adresse
6 avenue de la Libération 30700 Uzès
Ville
Uzès

Concert à Uzès : Vivaldi x Bach x Piazzolla Temple d’Uzès Uzès Mercredi 19 août, 20h00

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-19T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-19T21:15:00.000+02:00

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Temple d’Uzès 6 avenue de la Libération 30700 Uzès Uzès


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