Concert classique Vivaldi Bach Piazzolla Temple d’Uzès Uzès
mercredi 19 août 2026 · Temple d'Uzès · Uzès
Informations pratiques
Uzès
Concert classique Vivaldi Bach Piazzolla
Temple d’Uzès Avenue de la Libération Uzès Gard
Tarif : 27.5 – 27.5 – 32.5 EUR
27,50 € essentiel (milieu) à 32,50€ Prestige (avant). Places non numérotées.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:00:00
fin : 2026-08-19 21:15:00
Date(s) :
2026-08-19
Pour la première fois à Uzès, l’Ensemble Musicâme France vous prépare un programme autour de trois grands compositeurs Bach, Piazzolla et Vivaldi ! Une merveilleuse soirée musicale d’été dans le sublime Temple d’Uzès !
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Temple d’Uzès Avenue de la Libération Uzès 30700 Gard Occitanie +33 7 49 97 97 08 musicame.france@gmail.com
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English : Classical Concert Vivaldi, Bach, Piazzolla
For the first time in Uzès, the Ensemble Musicâme France has put together a program featuring three great composers: Bach, Piazzolla, and Vivaldi! A wonderful summer evening of music in the sublime Temple of Uzès!
L’événement Concert classique Vivaldi Bach Piazzolla Uzès a été mis à jour le 2026-07-09 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard
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