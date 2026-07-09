Concert classique Vivaldi Bach Piazzolla Temple d’Uzès Uzès

Informations pratiques

Uzès

Concert classique Vivaldi Bach Piazzolla

Temple d’Uzès Avenue de la Libération Uzès Gard

Tarif : 27.5 – 27.5 – 32.5 EUR

27,50 € essentiel (milieu) à 32,50€ Prestige (avant). Places non numérotées.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 20:00:00

fin : 2026-08-19 21:15:00

Date(s) :

2026-08-19

Pour la première fois à Uzès, l’Ensemble Musicâme France vous prépare un programme autour de trois grands compositeurs Bach, Piazzolla et Vivaldi ! Une merveilleuse soirée musicale d’été dans le sublime Temple d’Uzès !

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Temple d’Uzès Avenue de la Libération Uzès 30700 Gard Occitanie +33 7 49 97 97 08 musicame.france@gmail.com

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English : Classical Concert Vivaldi, Bach, Piazzolla

For the first time in Uzès, the Ensemble Musicâme France has put together a program featuring three great composers: Bach, Piazzolla, and Vivaldi! A wonderful summer evening of music in the sublime Temple of Uzès!

L’événement Concert classique Vivaldi Bach Piazzolla Uzès a été mis à jour le 2026-07-09 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard