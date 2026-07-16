Exposition Uzès, la métamorphose, Ancien évêché d’Uzès, Uzès

Informations pratiques

Exposition Uzès, la métamorphose 2 septembre – 25 octobre Ancien évêché d’Uzès Gard

visite libre tarif plein : 5 € / visite libre tarif réduit : 3 € / gratuit pour les -15 ans / visite guidée tarif plein : 8 € / visite guidée tarif réduit : 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-02T10:00:00+02:00 – 2026-09-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-25T10:00:00+01:00 – 2026-10-25T18:00:00+01:00

Uzès, 1er Duché de France, ville classée site patrimonial remarquable et labellisée ville d’art et d’histoire, propose une nouvelle édition d’Uzès Exposition, du 8 mai au 25 octobre 2026. C’est dans l’un des plus beaux édifices de la ville, le palais épiscopal, appelé aussi « ancien Évêché », que se tiennent depuis 2022 des expositions d’exception.

Uzès, la métamorphose – Mémoires d’une ville retrace l’évolution architecturale de la ville, en mettant notamment en lumière la création du secteur sauvegardé en 1965, grâce à la loi Malraux, point de départ de sa transformation moderne. Un parcours visuel et sensible plongeant le visiteur dans les mémoires de la cité ducale : fonds photographique, vidéos, cartes postales, objets, documents d’archives et témoignages audio d’habitants.

Cette 5ème édition fait par ailleurs écho à deux événements marquants de l’année 2026, le bicentenaire de la photographie et les cinquante ans de la disparition d’André Malraux.

Vous pouvez découvrir l’exposition en visite libre, mais aussi grâce aux visites guidées programmées tous les mercredi et dimanche à 14h30.

Ancien évêché d’Uzès place de l’évêché, 30700 Uzès Uzès 30700 Gard Occitanie 0411719415 https://www.uzes.fr/loisirs-et-sorties/uzes-exposition [{« type »: « phone », « value »: « 0411719415 »}, {« type »: « email », « value »: « exposition@uzes.fr »}] Haut lieu culturel de la ville, l’ancien palais épiscopal abrite les collections du musée municipal Georges Borias et, depuis 2022, les prestigieuses expositions temporaires intitulées « Uzès Exposition ».

Du 5ème siècle jusqu’à la Révolution, Uzès est le siège d’un évêché très important. Lors des guerres de religion, le palais de l’évêque et la cathédrale sont détruits et laissés en l’état jusqu’à l’arrivée de Monseigneur de Grillé, qui fait reconstruire la cathédrale Saint-Théodorit à partir de 1647. Son successeur Monseigneur de Grignan ordonne, quant à lui, la reconstruction de l’évêché en 1662. En 1678 débute une campagne de riches ornements dans la cathédrale et le palais, sous l’épiscopat de Monseigneur Poncet-de-la-Rivière. Le plafond peint et les cheminées monumentales présentes aujourd’hui dans les salles d’exposition datent de cette période.

Aujourd’hui, cet imposant bâtiment compte parmi la dizaine de monuments historiques classés, tout comme la cathédrale Saint-Théodorit et la tour Fenestrelle, unique vestige existant de l’époque médiévale. L’accès aux véhicules est interdit dans la cour de l’ancien évêché, le parking de la Cathédrale de 70 places se situe à l’entrée du bâtiment.

Uzès, 1er Duché de France, ville classée site patrimonial remarquable et labellisée ville d’art et d’histoire, propose une nouvelle édition d’Uzès Exposition, du 8 mai au 25 octobre 2026. C’est dans …

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