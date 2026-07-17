Concert à Uzès : Vivaldi x Bach x Piazzolla, Temple d’Uzès, Uzès
mercredi 19 août 2026 · Temple d'Uzès · Uzès
Informations pratiques
Concert à Uzès : Vivaldi x Bach x Piazzolla Mercredi 19 août, 20h00 Temple d’Uzès Gard
30€ prestige ; 25€ essentiel
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T20:00:00+02:00 – 2026-08-19T21:15:00+02:00
Fin : 2026-08-19T20:00:00+02:00 – 2026-08-19T21:15:00+02:00
Pour la première fois à Uzès, l’Ensemble Musicâme France vous prépare un programme autour de trois grands compositeurs : Bach, Piazzolla et Vivaldi ! Une merveilleuse soirée musicale d’été dans le sublime Temple d’Uzès !
Venez vivre un concert de musique classique exceptionnel porté par six musiciens talentueux, une soirée qui s’annonce inoubliable !
️ Réservez vos places dès aujourd’hui !
Programme:
A.Piazzolla : Otoño porteña
J.S.Bach : Concerto Brandebourgeois 5 – Allegro
A.Vivaldi : Concerto pour flûte en Sol min. « La notte »
A.Piazzolla : Adiós Nonino
A.Piazzolla : Histoire du Tango : Night Club 1960 & Café 1930
J.S.Bach/Reinhardt : Allegro du Concerto pour 2 violon en Ré min (Version Jazz)
A.Piazzolla : Escualo
C.P.E Bach : Concerto pour flûte en La Maj. – Allegro assai
A.Piazzolla : La muerte del angel
A.Vivaldi : Les Quatre Saisons : été – Final
Ensemble Musicâme France
Flûtes Issam Garfi ; Accordéon : Sébastien Mazoyer ; Violon-solo Valentin Seignez-Bacquet, 2nd violon Dali Feng ; Alto Magali Demesse ; Violoncelle Xavier Chatillon
L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.
Temple d’Uzès 6 avenue de la Libération 30700 Uzès Uzès 30700 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concert-uzes-musicamefrance/ »}]
Vivez un concert unique à Uzès avec les virtuoses de Musicâme France. Découvrez le programme et achetez vos billets en ligne dès maintenant.
Musicâme France Production
À voir aussi à Uzès (Gard)
- La Guinguette des Vignerons à Uzès, Place de l’Evêché, Uzès (30), Uzès 30 juillet 2026
- Foire aux vins d’Uzès, Uzès (30), Uzès 14 août 2026
- Concert à Uzès : Vivaldi x Bach x Piazzolla Temple d’Uzès Uzès 19 août 2026
- Concert classique Vivaldi Bach Piazzolla Temple d’Uzès Uzès 19 août 2026
- Visite commentée Uzès exposition V L’ancien évêché Salle exposition Ancien Evêché Uzès 27 août 2026