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Foire aux vins d’Uzès, Uzès (30), Uzès

vendredi 14 août 2026 · Uzès (30) · Uzès

Foire aux vins d’Uzès, Uzès (30), Uzès

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Lieu
Uzès (30)
Adresse
Uzès 30700
Ville
30700 Uzès
Département
Gard

Foire aux vins d’Uzès 14 – 16 août Uzès (30) Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-14T11:00:00+02:00 – 2026-08-14T21:00:00+02:00
Fin : 2026-08-16T10:00:00+02:00 – 2026-08-16T18:00:00+02:00

Depuis 2001, la Foire aux vins d’Uzès devient une vitrine de la production vinicole du Gard. 54 vignerons sélectionnés, auxquels viennent s’ajouter les fougasses des boulangers Uzétiens : La Nougatine, le Pécher Mignon et la Boulangerie la Provençale, sont réunis sur l’Esplanade d’Uzès.

Venez découvrir les appellation AOP Dûché d’Uzès, Châteauneuf du Pape, Tavel, Lirac, Côtes du Rhône, Côteaux du Languedoc, Costières de Nîmes et les vins IGP Pays d’Oc, Cévennes, Côteaux du Pont du Gard …
Depuis 2001, la Foire aux vins d’Uzès est devenue une vitrine de la production vinicole du Gard. Pour son 49ème anniversaire, 54 vignerons ont été sélectionnés. L’occasion de déguster les meilleurs crus ainsi que les fougasses des boulangers uzètiens.

Renseignements :
L’achat du verre est obligatoire aux entrées de la Foire pour pouvoir déguster les vins.
Tarif(s) : Tarifs non communiqués. L’achat du verre est obligatoire aux entrées de la Foire pour pouvoir déguster les vins.

Les horaires de la Foire :

  • vendredi de 11h à 21h
  • samedi de 10h à 20h
  • dimanche de 10h à 18h

Uzès (30) Uzès 30700 Uzès 30700 Gard Occitanie
Les 14, 15, 16 août 2026 : La Foire aux Vins d’Uzès.

Comité promotion agricole Uzès

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