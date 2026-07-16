La Guinguette des Vignerons à Uzès, Place de l’Evêché, Uzès (30), Uzès
jeudi 30 juillet 2026 · Place de l'Evêché, Uzès (30) · Uzès
Informations pratiques
La Guinguette des Vignerons à Uzès Jeudi 30 juillet, 19h30 Place de l’Evêché, Uzès (30) Gard
Payant.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T19:30:00+02:00 – 2026-07-30T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-30T19:30:00+02:00 – 2026-07-30T23:59:00+02:00
Uzès s’illumine le jeudi 30 juillet 2026 de 19h à 1h au Jardin de l’Évêché !
Rejoignez les vignerons de l’AOP Duché d’Uzès pour une soirée en plein air où les cuvées se découvrent, les assiettes se partagent et la musique invite à danser sous les guirlandes.
Au programme :
- 18 vignerons passionnés réunis dans une cave éphémère, pour vous faire découvrir leurs plus belles cuvées en rouge, rosé et blanc.
- Un tout nouveau village de foodtrucks pour imaginer, au gré de vos envies, les meilleurs accords mets & vins.
- Une nouvelle ambiance musicale avec DJ Bayoc, qui fera vibrer le Jardin de l’Évêché jusqu’au bout de la nuit.
- La Bonne Dose revient avec trois nouvelles créations de cocktails à base de vin, fraîches, surprenantes et résolument estivales. Une autre façon de savourer les vins du Duché d’Uzès !
- La soirée incontournable de l’été à Uzès !
Les vignerons présents :
Clos de la Garriguette – Les Collines du Bourdic – Domaine de l’Aqueduc – Domaine Chabrier Fils – Domaine des Coudérousses – Domaine des Dolines – Domaine de la Lèque – Domaine Les Lys – Domaine Natura – Domaine Reynaud – Domaine St Firmin – Domaine le Sollier – Durfort La Cave – Maison Blanc Senthille – Mas des Cabrettes – La Tour de Gâtigne – Les Vignerons de Montaren-Serviers – Les Vignes de l’Arque.
Place de l’Evêché, Uzès (30) Place de l’Evêché, Uzès Uzès 30700 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://30.agendaculturel.fr/festival/la-guinguette-des-vignerons-d-uzes.html »}] [{« link »: « https://30.agendaculturel.fr/festival/la-guinguette-des-vignerons-d-uzes.html »}]
Un air d’été, des verres qui tintent, des saveurs plein les papilles…
Guinguette des Vignerons Duché Uzès
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