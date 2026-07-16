La Guinguette des Vignerons à Uzès, Place de l’Evêché, Uzès (30), Uzès

Informations pratiques

La Guinguette des Vignerons à Uzès Jeudi 30 juillet, 19h30 Place de l’Evêché, Uzès (30) Gard

Payant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T19:30:00+02:00 – 2026-07-30T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-30T19:30:00+02:00 – 2026-07-30T23:59:00+02:00

Uzès s’illumine le jeudi 30 juillet 2026 de 19h à 1h au Jardin de l’Évêché !

Rejoignez les vignerons de l’AOP Duché d’Uzès pour une soirée en plein air où les cuvées se découvrent, les assiettes se partagent et la musique invite à danser sous les guirlandes.

Au programme :

18 vignerons passionnés réunis dans une cave éphémère, pour vous faire découvrir leurs plus belles cuvées en rouge, rosé et blanc.

Un tout nouveau village de foodtrucks pour imaginer, au gré de vos envies, les meilleurs accords mets & vins.

Une nouvelle ambiance musicale avec DJ Bayoc, qui fera vibrer le Jardin de l’Évêché jusqu’au bout de la nuit.

La Bonne Dose revient avec trois nouvelles créations de cocktails à base de vin, fraîches, surprenantes et résolument estivales. Une autre façon de savourer les vins du Duché d’Uzès !

La soirée incontournable de l’été à Uzès !

Les vignerons présents :

Clos de la Garriguette – Les Collines du Bourdic – Domaine de l’Aqueduc – Domaine Chabrier Fils – Domaine des Coudérousses – Domaine des Dolines – Domaine de la Lèque – Domaine Les Lys – Domaine Natura – Domaine Reynaud – Domaine St Firmin – Domaine le Sollier – Durfort La Cave – Maison Blanc Senthille – Mas des Cabrettes – La Tour de Gâtigne – Les Vignerons de Montaren-Serviers – Les Vignes de l’Arque.

Programme en suivant ce lien

Place de l’Evêché, Uzès (30) Place de l’Evêché, Uzès Uzès 30700 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://30.agendaculturel.fr/festival/la-guinguette-des-vignerons-d-uzes.html »}] [{« link »: « https://30.agendaculturel.fr/festival/la-guinguette-des-vignerons-d-uzes.html »}]

Un air d’été, des verres qui tintent, des saveurs plein les papilles…

Guinguette des Vignerons Duché Uzès