Visite commentée Uzès exposition V La Place aux herbes Salle exposition Ancien Evêché Uzès
Visite commentée Uzès exposition V La Place aux herbes Salle exposition Ancien Evêché Uzès jeudi 25 juin 2026.
Uzès
Visite commentée Uzès exposition V La Place aux herbes
Salle exposition Ancien Evêché Place de l’Evêché Uzès Gard
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Gratuit pour les de 15 ans et les groupes scolaires.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 14:30:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25 2026-07-30
Dans le cadre de la 5ᵉ édition d’Uzès exposition, des visites commentées thématiques vous sont proposées.
Découvrez l’histoire de la Place aux Herbes, ses usages et son évolution.
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Salle exposition Ancien Evêché Place de l’Evêché Uzès 30700 Gard Occitanie +33 4 11 71 94 15 exposition@uzes.fr
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English : Guided tour Uzès exhibition V La Place aux herbes
As part of the 5ᵉ edition of Uzès exposition, themed guided tours are offered.
Discover the history of the Place aux Herbes, its uses and evolution.
L’événement Visite commentée Uzès exposition V La Place aux herbes Uzès a été mis à jour le 2026-04-05 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard
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