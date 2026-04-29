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20 ans de la brasserie l’Abreuvoir Breitenbach

20 ans de la brasserie l’Abreuvoir Breitenbach dimanche 30 août 2026.

Adresse : 31 route du Mont-Sainte-Odile

Ville : 67220 Breitenbach

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 30 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Breitenbach

20 ans de la brasserie l’Abreuvoir

31 route du Mont-Sainte-Odile Breitenbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-30 11:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Venez fêter les 20 de cette brasserie associative culte de la Vallée de Villé !
Food Truck, musique, concours de cracher de noyau, animation pour les enfants.   .

31 route du Mont-Sainte-Odile Breitenbach 67220 Bas-Rhin Grand Est   contact.abreuvoir@gmail.com

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English :

L’événement 20 ans de la brasserie l’Abreuvoir Breitenbach a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

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