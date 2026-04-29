20 ans de la brasserie l’Abreuvoir Breitenbach
20 ans de la brasserie l’Abreuvoir Breitenbach dimanche 30 août 2026.
Breitenbach
20 ans de la brasserie l’Abreuvoir
31 route du Mont-Sainte-Odile Breitenbach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-30 11:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Venez fêter les 20 de cette brasserie associative culte de la Vallée de Villé !
Food Truck, musique, concours de cracher de noyau, animation pour les enfants. .
31 route du Mont-Sainte-Odile Breitenbach 67220 Bas-Rhin Grand Est contact.abreuvoir@gmail.com
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English :
L’événement 20 ans de la brasserie l’Abreuvoir Breitenbach a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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