20 ans des studios de la Cordo Concert rock punk La Cordo, Cité de la Musique Romans-sur-Isère
samedi 26 septembre 2026 · La Cordo, Cité de la Musique · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
20 ans des studios de la Cordo Concert rock punk
La Cordo, Cité de la Musique 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Pour célébrer les 20 ans, les studios de La Cordo prennent en main la programmation pour une soirée exceptionnelle avec The Socials (post-punk), Hype Lights (hardcore/emo), Feat The Sun (rock alternatif) et Rebut (punk garage). Bar et petite restauration.
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La Cordo, Cité de la Musique 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com
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English :
To celebrate its 20th anniversary, La Cordo Studios is curating the lineup for a special evening featuring The Socials (post-punk), Hype Lights (hardcore/emo), Feat The Sun (alternative rock), and Rebut (garage punk). Bar and light refreshments available.
L’événement 20 ans des studios de la Cordo Concert rock punk Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-13 par Valence Romans Tourisme
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