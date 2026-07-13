20 ans du Pasteurdon : des journée portes ouvertes spéciales à l’Institut Pasteur Institut Pasteur Paris

Informations pratiques

Une journée pour découvrir, partager… et agir pour la recherche

Les 10 et 11 octobre 2026, l’Institut Pasteur ouvre exceptionnellement les portes de son campus parisien à l’occasion du Pasteurdon. Une journée inédite placée sous le signe de la découverte, du partage… et de la générosité.

À l’Institut Pasteur, les chercheuses et chercheurs s’attaquent aux grands défis de santé de notre époque : virus émergents, bactéries résistantes, cancers qui touchent de plus en plus les jeunes… Les 10 et 11 octobre, découvrez de l’intérieur comment la recherche biomédicale agit concrètement pour notre santé — et pourquoi soutenir la science, c’est investir dans l’avenir de tous.

Pasteurdon ; Crédits : Institut Pasteur

Pasteurdon 2026 : 20 ans de recherche au service de notre santé

Et si les plus grands défis de notre santé — cancer, infections, maladies du cerveau — pouvaient être mieux compris pour être mieux combattus ? C’est tout le rôle de la recherche : trouver de nouvelles façons de prévenir et de soigner ces maladies. · Le cancer touche près d’1 personne sur 5 au cours de sa vie et reste l’une des premières causes de mortalité dans de nombreux pays. Si des progrès majeurs ont été réalisés ces dernières années, certaines formes restent de pronostic défavorable, comme les cancers du pancréas ou du poumon. D’autres posent encore de nombreuses questions, notamment sur leurs origines, leur agressivité ou les raisons de l’échec de certains traitements.

Les maladies infectieuses continuent, elles aussi, de représenter une menace majeure. Si la recherche ouvre aujourd’hui l’espoir d’une rémission durable du VIH, de nouveaux risques émergent régulièrement, notamment à travers les zoonoses, ces maladies transmises de l’animal à l’être humain. D’autres menaces progressent également, comme l’antibiorésistance, qui pourrait un jour rendre des infections aujourd’hui bénignes beaucoup plus difficiles, voire impossibles à traiter.

Quant aux maladies du cerveau, elles concernent des millions de personnes : 1 enfant sur 6 est touché par un trouble du neurodéveloppement, tandis que des maladies comme Alzheimer ou Parkinson progressent avec le vieillissement de la population et pourraient voir leur nombre doubler d’ici 2050. Depuis 20 ans, le Pasteurdon a un objectif clair : donner à la recherche les moyens d’apporter des réponses concrètes aux grands enjeux de santé qui nous concernent tous.

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Programme détaillé à venir.

Le weekend des 10 et 11 octobre, l’Institut Pasteur ouvre exceptionnellement les portes de son campus parisien à l’occasion du Pasteurdon, qui fête cette année ses 20 ans !

Du samedi 10 octobre 2026 au dimanche 11 octobre 2026 :

gratuit

Modalités à venir

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-10T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-12T01:59:59+02:00

Date(s) :

Institut Pasteur 205 Rue de Vaugirard 75015 Paris



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