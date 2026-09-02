20 ans La Mine Wendel Petite-Rosselle
jeudi 1 octobre 2026 · Petite-Rosselle
Informations pratiques
Petite-Rosselle
20 ans La Mine Wendel
Petite-Rosselle Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-01
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-01
Le musée La Mine Wendel fête ses 20 ans ! Voici le programme que le Parc Explor Wendel à Petite-Rosselle a concocté pour les 20 ans du musée La Mine Wendel conférence, soirée enquête, repas convivial, visites gratuites… Il y en a pour tous les goûts !Tout public
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Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est +33 3 87 87 08 54 contact@musee-les-mineurs.fr
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English :
The La Mine Wendel Museum is celebrating its 20th anniversary! Here is the program that Parc Explor Wendel in Petite-Rosselle has put together for the 20th anniversary of the La Mine Wendel Museum: a lecture, a mystery night, a friendly dinner, free tours… There’s something for everyone!
L’événement 20 ans La Mine Wendel Petite-Rosselle a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH
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