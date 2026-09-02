Informations pratiques

Petite-Rosselle

20 ans La Mine Wendel

Petite-Rosselle Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-01

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-01

Le musée La Mine Wendel fête ses 20 ans ! Voici le programme que le Parc Explor Wendel à Petite-Rosselle a concocté pour les 20 ans du musée La Mine Wendel conférence, soirée enquête, repas convivial, visites gratuites… Il y en a pour tous les goûts !Tout public

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Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est +33 3 87 87 08 54 contact@musee-les-mineurs.fr

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English :

The La Mine Wendel Museum is celebrating its 20th anniversary! Here is the program that Parc Explor Wendel in Petite-Rosselle has put together for the 20th anniversary of the La Mine Wendel Museum: a lecture, a mystery night, a friendly dinner, free tours… There’s something for everyone!

L’événement 20 ans La Mine Wendel Petite-Rosselle a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH