20 JUIN FETE DE LA MUSIQUE Châlus
20 JUIN FETE DE LA MUSIQUE Châlus samedi 20 juin 2026.
Châlus
20 JUIN FETE DE LA MUSIQUE
Place Cardailhac Châlus Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
À partir de 18h Halle couverte, Musique et danse avec les associations châlusiennes et à partir de 20h Concert avec le Groupe Nebraska et The Promised Band , Buvette et restauration sur place .
Place Cardailhac Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : 20 JUIN FETE DE LA MUSIQUE
L’événement 20 JUIN FETE DE LA MUSIQUE Châlus a été mis à jour le 2026-06-15 par Terres de Limousin