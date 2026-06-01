Châlus

20 JUIN FETE DE LA MUSIQUE

Place Cardailhac Châlus Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

À partir de 18h Halle couverte, Musique et danse avec les associations châlusiennes et à partir de 20h Concert avec le Groupe Nebraska et The Promised Band , Buvette et restauration sur place .

Place Cardailhac Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : 20 JUIN FETE DE LA MUSIQUE

L’événement 20 JUIN FETE DE LA MUSIQUE Châlus a été mis à jour le 2026-06-15 par Terres de Limousin