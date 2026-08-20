200 ans d’agriculture française à travers la photo, Académie d’Agriculture de France, Paris

Informations pratiques

200 ans d’agriculture française à travers la photo Samedi 19 septembre, 09h30, 11h00, 14h00 Académie d’Agriculture de France Paris

Limité à 25 personnes par session

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

200 ans d’agriculture française à travers la photo.

De grands personnages ont marqué l’évolution et l’histoire de l’agriculture . Promenade illustrée par les collections de photos très anciennes des techniques agricoles, des races animales, de la vie rurale et des paysages de nos campagnes.

Exposition d’ouvrages, photos rares et petits exposés.

Académie d’Agriculture de France 18 rue de Bellechasse 75007 Paris Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France 01 47 05 10 37 http://www.academie-agriculture.fr [{« type »: « link », « value »: « https://beta.framadate.org/polls/abb37fac48d0538b3790 »}] L’Académie d’agriculture de France, fondée en 1761 par Louis XV, est issue de la Société d’agriculture de la Généralité de Paris puis de la Société Royale d’Agriculture.

Constituée de personnalités parmi les plus éminentes dans le domaine de l’agronomie (Buffon, Lavoisier, Malesherbes, les Vilmorin, G. Washington , T. Jefferson, Pasteur, A. Young ), l’AAF est actuellement composée de 120 membres titulaires et 180 membres correspondants, 60 membres et 60 correspondants étrangers.

Son fonds documentaire est constitué depuis sa création d’ouvrages rares qui reflètent le tryptique de ses activités : « Agriculture, Alimentation, Environnement » et ce depuis sa fondation. Metro Solferino – RER C Musée d’Orsay – Bus 63, 73, 87, 93, 94

Visite commentée de l’exposition « 200 d’agriculture française à travers la photo »

©Academie d’agriculture de France