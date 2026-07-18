Monks • Make It Shine SUPERSONIC Paris

Informations pratiques

MONKS (22h30)

(Electronic – Liverpool, UK)

Monks est le groupe d’électro alternative qui fait actuellement vibrer la scène underground de Liverpool. Alors que leur single « third location » vient d’être sacré « morceau de la semaine » par l’émission « Introducing » de BBC Radio 6, ce quatuor a connu une fin d’année 2025 fulgurante, enchaînant les concerts à guichets fermés à Liverpool et à Londres. Avec des remixes signés 1-800 Girls, le soutien du magazine Clash et une réputation grandissante pour leurs sets live dansants et pleins d’énergie, Monks entament l’année 2026 comme l’un des nouveaux groupes alternatifs les plus incontournables du Royaume-Uni.

Les 3 influences : Caribou, Fcukers, LCD Soundsytem

https://soundcloud.com/monks-band

https://www.youtube.com/channel/UCR8nXs7Pt3_a4F7UVcyvDyA

MAKE IT SHINE (21h30)

(Rock electro – Paris, FR)

Évoluant sur Paris, ce power trio propose un rock énergique assaisonné de riffs metalcore sur fond de sonorités électroniques.

Leurs textes et leurs clips décrivent leur quête d’une échappatoire vers une vie meilleure, perdus dans un monde virtuel en ruine.

The future looks dark ? So, make it shine.

Les 3 influences : Muse, Bring Me The Horizon & Linkin Park

https://soundcloud.com/mktshn

https://www.youtube.com/watch?v=q8DlaDCNdGI

La suite de la programmation arrive très vite !

———————————

Jeudi 20 Août 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… The Dare, Fcukers & Adult Leisure.

Le jeudi 20 août 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-20T22:00:00+02:00

fin : 2026-08-21T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-20T19:00:00+02:00_2026-08-20T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/4K6uP9zI6 https://fb.me/e/4K6uP9zI6



Afficher la carte du lieu SUPERSONIC et trouvez le meilleur itinéraire

