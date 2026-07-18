Monks • Make It Shine SUPERSONIC Paris
jeudi 20 août 2026 · SUPERSONIC · Paris
Informations pratiques
MONKS (22h30)
(Electronic – Liverpool, UK)
Monks est le groupe d’électro alternative qui fait actuellement vibrer la scène underground de Liverpool. Alors que leur single « third location » vient d’être sacré « morceau de la semaine » par l’émission « Introducing » de BBC Radio 6, ce quatuor a connu une fin d’année 2025 fulgurante, enchaînant les concerts à guichets fermés à Liverpool et à Londres. Avec des remixes signés 1-800 Girls, le soutien du magazine Clash et une réputation grandissante pour leurs sets live dansants et pleins d’énergie, Monks entament l’année 2026 comme l’un des nouveaux groupes alternatifs les plus incontournables du Royaume-Uni.
Les 3 influences : Caribou, Fcukers, LCD Soundsytem
https://soundcloud.com/monks-band
https://www.youtube.com/channel/UCR8nXs7Pt3_a4F7UVcyvDyA
MAKE IT SHINE (21h30)
(Rock electro – Paris, FR)
Évoluant sur Paris, ce power trio propose un rock énergique assaisonné de riffs metalcore sur fond de sonorités électroniques.
Leurs textes et leurs clips décrivent leur quête d’une échappatoire vers une vie meilleure, perdus dans un monde virtuel en ruine.
The future looks dark ? So, make it shine.
Les 3 influences : Muse, Bring Me The Horizon & Linkin Park
https://www.youtube.com/watch?v=q8DlaDCNdGI
La suite de la programmation arrive très vite !
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Jeudi 20 Août 2026
Entrée gratuite
• Ouverture des portes à 19h00
• Happy Hour de 19h à 20h
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr
Cette soirée plaira aux fans de… The Dare, Fcukers & Adult Leisure.
Le jeudi 20 août 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-20T22:00:00+02:00
fin : 2026-08-21T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-20T19:00:00+02:00_2026-08-20T23:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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