DÉFEÜL Jardin 21 – DJ set – Marché _ Défilé Jardin 21 Paris

Informations pratiques

Défeül pose ses valises au jardin ✿

Pour l’occasion, un défilé de mode haut en couleurs , un marché de créateur·ices comme on les aime, et enfin des DJ sets enflammés pour vous assurer une soirée bien rythmée ☀

✿ Event : 16h – 00h

✿ Ouverture du Jardin21 : 12h – 00h

ᰔENTRÉE LIBRE ᰔ

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Le Jardin21 est un ancien verger du XIXème siècle transformé depuis 2018 en une friche végétale et culturelle. Cette

saison, on vous ouvre les portes de notre jardin-potager du 2 avril au 26 septembre avec une programmation sans pareil : DJ sets, marchés engagés, stand-up, rencontres, spectacles, ateliers, projection, initiations au jardinage pour les enfants et les adultes…

Last but not least, nos bars et notre restaurant sont ouverts en continu du mercredi au dimanche pour chiller comme il se doit.

Plus d’infos sur jardin21.fr

〰 Bar & restauration sur place

〰 Toutous bienvenus

〰 Horaires

mer 12h-00h, jeu 12h-02h, ven-sam : 12h-04h, dim 12h-22h

Nous trouver :

T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig

M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin

RER(E) Gare de Pantin

Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin

Du sun, du fun et Défeül: un open air au top du top !

Le mercredi 12 août 2026

de 16h00 à 00h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-12T19:00:00+02:00

fin : 2026-08-12T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-12T16:00:00+02:00_2026-08-12T00:00:00+02:00

Jardin 21 12A, rue Ella Fitzgerald· 75019 Paris

https://www.jardin21.fr/events/defeul-jardin-21-dj-set-marche-defile



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