Dans les pas d’Hélène Berr Mémorial de la Shoah Paris
Dans les pas d’Hélène Berr Mémorial de la Shoah Paris mercredi 12 août 2026.
Le parcours dans le Quartier latin est accompagné de la lecture d’extraits du Journal mis en perspective avec la situation des Juifs à Paris sous l’Occupation.
Durée : 2h.
Niveau : bons marcheurs
Lieu de rendez-vous: indiqué quelques jours avant le parcours.
D’avril 1942 à février 1944, Hélène Berr, une jeune étudiante juive, tient son journal intime dans le Paris occupé. Au fil des mots, entre relative insouciance et angoisse, la jeune femme fait part de son quotidien face au piège qui, étape après étape, se referme sur elle. Sa frappante lucidité et son talent d’écrivain font du journal d’Hélène Berr un témoignage inédit et précieux.
Le mercredi 12 août 2026
de 15h00 à 17h00
payant
Tarif : 6€
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-12T18:00:00+02:00
fin : 2026-08-12T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-12T15:00:00+02:00_2026-08-12T17:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-helene-berr-free +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
Afficher la carte du lieu Mémorial de la Shoah et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Festival de courts métrages – Jour 1 Mémorial de la Shoah Paris 19 avril 2026
- Les petits secrets de Saint-Germain-des-Prés 19 avril 2026
- Zoot For Kids, Atelier Jazz Jeune Public JASS CLUB PARIS Paris 19 avril 2026
- Les jardins de la Goutte d’Or Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris 19 avril 2026
- Bal Pop’ Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris 19 avril 2026