Visite guidée du Parc de Belleville Parc de Belleville Paris

Informations pratiques

C’est l’une des plus belles réalisations paysagères de ces 30 dernières années à Paris, dans un quartier qui manquait d’espaces verts. L’architecte François Debulois et le paysagiste Paul Brichet en sont les auteurs. La terrasse, à près de 30 mètres de hauteur, permet d’admirer la vue panoramique sur Paris, et l’espace vert de flâner à l’ombre de ses 1 200 arbres et arbustes (sophoras, tilleuls, catalpas…), et de déambuler parmi les massifs de plantes annuelles et vivaces, les grimpantes et les rosiers. Les décorations florales sont préparées par les jardiniers en collaboration avec le centre horticole de Rungis.

Visite guidée par Jean-Christophe Lucas, guide conférencier à la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement (DEVE).

Le programme de cette soirée Ciné-Jardins :

18h : Visite guidée du parc de Belleville. RDV près de l’écran.

19h30 : Buffet participatif (tendance bio, végétarien, zéro déchet) : Venez avec ce que vous pouvez, mangez ce que vous voulez !

20h30 : Projection du film Marée noire, colère rouge

Cette visite guidée est organisée dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2026, pour faire découvrir aux Parisiens la biodiversité près de chez eux, et les inciter à renouer des liens avec les autres espèces, animales et végétales.

Le jeudi 20 août 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-20T21:00:00+02:00

fin : 2026-08-20T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-20T18:00:00+02:00_2026-08-20T19:30:00+02:00

Parc de Belleville 27, rue Piat 75020 Paris

https://cine-jardins.fr/jeudi-20-08/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/



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