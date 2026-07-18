Viole Gambe & Clavecin : Au Temps du Baroque Français Église Saint Philippe du Roule Paris

Informations pratiques

Viole Gambe & Clavecin : Au Temps du Baroque Français

par l’Ensemble ALCESTE : Adeline Cartier – Maximin Catineau

Oeuvres de :

Marin Marais et son fils Roland Marais

François Couperin – Nicolas Hotman

Antoine Forqueray – Louis Caix d’Hervelois

& Monsieur de Sainte Colombe

Oeuvres de Marin Marais et son fils Roland Marais, François Couperin – Nicolas Hotman, Antoine Forqueray – Louis Caix d’Hervelois & Monsieur de Sainte Colombe.

Le samedi 15 août 2026

de 16h00 à 17h00

payant

Don conseillé : 8 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-15T19:00:00+02:00

fin : 2026-08-15T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-15T16:00:00+02:00_2026-08-15T17:00:00+02:00

Église Saint Philippe du Roule 154, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris



Afficher la carte du lieu Église Saint Philippe du Roule et trouvez le meilleur itinéraire

