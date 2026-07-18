Viole Gambe & Clavecin : Au Temps du Baroque Français Église Saint Philippe du Roule Paris
samedi 15 août 2026 · Église Saint Philippe du Roule · Paris
Informations pratiques
Viole Gambe & Clavecin : Au Temps du Baroque Français
par l’Ensemble ALCESTE : Adeline Cartier – Maximin Catineau
Oeuvres de :
Marin Marais et son fils Roland Marais
François Couperin – Nicolas Hotman
Antoine Forqueray – Louis Caix d’Hervelois
& Monsieur de Sainte Colombe
Oeuvres de Marin Marais et son fils Roland Marais, François Couperin – Nicolas Hotman, Antoine Forqueray – Louis Caix d’Hervelois & Monsieur de Sainte Colombe.
Le samedi 15 août 2026
de 16h00 à 17h00
payant
Don conseillé : 8 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-15T19:00:00+02:00
fin : 2026-08-15T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-15T16:00:00+02:00_2026-08-15T17:00:00+02:00
Église Saint Philippe du Roule 154, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris
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