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Viole Gambe & Clavecin : Au Temps du Baroque Français Église Saint Philippe du Roule Paris

samedi 15 août 2026 · Église Saint Philippe du Roule · Paris

Viole Gambe & Clavecin : Au Temps du Baroque Français Église Saint Philippe du Roule Paris

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Lieu
Église Saint Philippe du Roule
Adresse
154, rue du Faubourg Saint Honoré
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Don conseillé : 8 euros.</p>

Viole Gambe & Clavecin : Au Temps du Baroque Français

par l’Ensemble ALCESTE : Adeline Cartier – Maximin Catineau

Oeuvres de :

Marin Marais et son fils Roland Marais
François Couperin – Nicolas Hotman
Antoine Forqueray – Louis Caix d’Hervelois
& Monsieur de Sainte Colombe

Oeuvres de Marin Marais et son fils Roland Marais, François Couperin – Nicolas Hotman, Antoine Forqueray – Louis Caix d’Hervelois & Monsieur de Sainte Colombe.
Le samedi 15 août 2026
de 16h00 à 17h00
payant

Don conseillé : 8 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-15T19:00:00+02:00
fin : 2026-08-15T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-15T16:00:00+02:00_2026-08-15T17:00:00+02:00

Église Saint Philippe du Roule 154, rue du Faubourg Saint Honoré  75008 Paris


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