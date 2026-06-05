100 ans de Gatsby le Magnifique, Velours, velours — A kind of cabaret au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Scott Fitzgerald achève « Gatsby le Magnifique » non pas aux États-Unis, mais sur la Côte d’Azur en 1924, parfumant son chef-d’œuvre d’élégance et de nostalgie, alors que le « Jazz Age », une expression qu’il a déjà consacrée deux ans plus tôt dans un autre ouvrage, venait tout juste de naître. Un siècle plus tard, Mélissa Lesnie, chanteuse australienne au timbre velouté et au charme rétro, nous replonge dans cet univers bercé par les échos du ragtime et des standards du hot jazz et de Tin Pan Alley, avec les premiers succès de Gershwin ou encore d’Irving Berlin. Aux côtés de Jean-Baptiste Franc au piano, véritable maître du style des années 1920, Mélissa ranime ce crépuscule doré à travers foxtrots, charlestons et blues des années folles, une musique que l’on imagine volontiers rythmer les soirées mondaines d’un certain Jay Gatsby.

Line-up : Melissa Lesnie : voix ; Jean-Baptiste Franc : piano

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz rétro — Mélissa Lesnie, chanteuse australienne au timbre velouté, vous invite à un voyage nostalgique dans l’univers élégant du jazz des années folles.

Le samedi 15 août 2026

de 15h00 à 16h00

Le samedi 15 août 2026

de 17h00 à 18h00

payant

Tarif en ligne : 19€ à 22€

Tarif sur place : 22€ à 25€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-15T18:00:00+02:00

fin : 2026-08-15T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-15T15:00:00+02:00_2026-08-15T16:00:00+02:00;2026-08-15T17:00:00+02:00_2026-08-15T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/100-ans-de-gatsby-le-magnifique-1 contact@38riv.com



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