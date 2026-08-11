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Villette Tropicale spécial été ’26 I Live & Djs LA PETITE HALLE Paris

samedi 15 août 2026 · LA PETITE HALLE · Paris

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Lieu
LA PETITE HALLE
Adresse
211 avenue Jean Jaures, 75019 Paris
Ville
Paris

Villette Tropicale spécial été ’26 I Live & Djs LA PETITE HALLE Paris Samedi 15 août, 20h00

La soirée VILLETTE TROPICALE s’installe à La Petite Halle pour une série exceptionnelle de 6 soirées dédiées aux sonorités d’Afrique, les Caraïbes et l’Amérique Latine du 18 juillet au 22 août !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-15T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-15T23:59:00.000+02:00

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LA PETITE HALLE 211 avenue Jean Jaures, 75019 Paris Paris


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