Projection du film « Marée noire, colère rouge » Parc de Belleville Paris
jeudi 20 août 2026 · Parc de Belleville · Paris
Informations pratiques
Au programme
de la soirée
18h : Visite guidée du parc de Belleville. RDV près de l’écran.
19h30 : Buffet participatif (tendance bio, végétarien, zéro déchet) : Venez avec ce que vous pouvez, mangez ce que vous voulez !
20h30 : Film
MARÉE NOIRE, COLÈRE ROUGE
René Vautier
1978 / 1h05
Suivi d’une conversation en visio avec Christian HUGLO et Corinne LEPAGE, avocat.es des plaignants dans l’affaire de l’Amoco Cadiz ;
Mme LEPAGE est ancienne ministre de l’Environnement (1995-1997)
Bretagne, 16 mars 1978, l’Amoco Cadiz s’échoue au large du Finistère avec plus de 200 000 tonnes de pétrole à son bord, déversant son contenu sur 375 km de côtes bretonnes.
Avec son œil acéré de documentariste, René Vautier s’attèle à démontrer les conséquences écologiques désastreuses de l’accident, tout en dénonçant la faiblesse de l’action des pouvoirs publics, complaisant avec des intérêts financiers et soutenus par les médias dominants, face à la colère du peuple breton.
Festival international du film de Rotterdam 1978 : prix du meilleur documentaire
Dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2026, la fabrique documentaire vous invite à la projection en plein air du film « Marée noire, colère rouge » suivie d’une conversation en visio avec Corinne Lepage et Christian Huglo
Le jeudi 20 août 2026
de 18h00 à 23h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-20T21:00:00+02:00
fin : 2026-08-21T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-20T18:00:00+02:00_2026-08-20T23:30:00+02:00
Parc de Belleville 27, rue Piat 75020 Paris
https://cine-jardins.fr/jeudi-20-08/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/
Afficher la carte du lieu Parc de Belleville et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Annette Ciné Klub • 19 juillet, Cinéma du Panthéon, Paris 19 juillet 2026
- Rêve en Ambient x Jardin21 : open air et marché de créateur·ices ᰔᩚ, Jardin 21, Paris 19 juillet 2026
- Baraplaya – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris 19 juillet 2026
- Back to Bach – Festival OuVERTures, Square Jules Verne, Paris 19 juillet 2026
- Atelier « Sons et parfums d’ailleurs », Holivita, Paris 19 juillet 2026