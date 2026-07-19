Informations pratiques

Au programme

de la soirée

18h : Visite guidée du parc de Belleville. RDV près de l’écran.

19h30 : Buffet participatif (tendance bio, végétarien, zéro déchet) : Venez avec ce que vous pouvez, mangez ce que vous voulez !

20h30 : Film

MARÉE NOIRE, COLÈRE ROUGE

René Vautier

1978 / 1h05

Suivi d’une conversation en visio avec Christian HUGLO et Corinne LEPAGE, avocat.es des plaignants dans l’affaire de l’Amoco Cadiz ;

Mme LEPAGE est ancienne ministre de l’Environnement (1995-1997)

Bretagne, 16 mars 1978, l’Amoco Cadiz s’échoue au large du Finistère avec plus de 200 000 tonnes de pétrole à son bord, déversant son contenu sur 375 km de côtes bretonnes.

Avec son œil acéré de documentariste, René Vautier s’attèle à démontrer les conséquences écologiques désastreuses de l’accident, tout en dénonçant la faiblesse de l’action des pouvoirs publics, complaisant avec des intérêts financiers et soutenus par les médias dominants, face à la colère du peuple breton.

Festival international du film de Rotterdam 1978 : prix du meilleur documentaire

Dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2026, la fabrique documentaire vous invite à la projection en plein air du film « Marée noire, colère rouge » suivie d’une conversation en visio avec Corinne Lepage et Christian Huglo

Le jeudi 20 août 2026

de 18h00 à 23h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-20T21:00:00+02:00

fin : 2026-08-21T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-20T18:00:00+02:00_2026-08-20T23:30:00+02:00

Parc de Belleville 27, rue Piat 75020 Paris

https://cine-jardins.fr/jeudi-20-08/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/



Afficher la carte du lieu Parc de Belleville et trouvez le meilleur itinéraire

