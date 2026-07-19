UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Projection du film « Marée noire, colère rouge » Parc de Belleville Paris

jeudi 20 août 2026 · Parc de Belleville · Paris

Projection du film « Marée noire, colère rouge » Parc de Belleville Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Lieu
Parc de Belleville
Adresse
27, rue Piat
Ville
75020 Paris
Département
Paris

Au programme
de la soirée

18h : Visite guidée du parc de Belleville. RDV près de l’écran.

19h30 : Buffet participatif (tendance bio, végétarien, zéro déchet) : Venez avec ce que vous pouvez, mangez ce que vous voulez !

20h30 : Film

MARÉE NOIRE, COLÈRE ROUGE

René Vautier

1978 / 1h05

Suivi d’une conversation en visio avec Christian HUGLO et Corinne LEPAGE, avocat.es des plaignants dans l’affaire de l’Amoco Cadiz ;
Mme LEPAGE est ancienne ministre de l’Environnement (1995-1997)

Bretagne, 16 mars 1978, l’Amoco Cadiz s’échoue au large du Finistère avec plus de 200 000 tonnes de pétrole à son bord, déversant son contenu sur 375 km de côtes bretonnes.

Avec son œil acéré de documentariste, René Vautier s’attèle à démontrer les conséquences écologiques désastreuses de l’accident, tout en dénonçant la faiblesse de l’action des pouvoirs publics, complaisant avec des intérêts financiers et soutenus par les médias dominants, face à la colère du peuple breton.

Festival international du film de Rotterdam 1978 : prix du meilleur documentaire

Dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2026, la fabrique documentaire vous invite à la projection en plein air du film « Marée noire, colère rouge » suivie d’une conversation en visio avec Corinne Lepage et Christian Huglo
Le jeudi 20 août 2026
de 18h00 à 23h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-20T21:00:00+02:00
fin : 2026-08-21T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-20T18:00:00+02:00_2026-08-20T23:30:00+02:00

Parc de Belleville 27, rue Piat  75020 Paris
https://cine-jardins.fr/jeudi-20-08/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/


Afficher la carte du lieu Parc de Belleville et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)