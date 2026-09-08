200 ans de photographies à Hyères, La Banque, musée des Cultures et du Paysage, Hyères
samedi 19 septembre 2026 · La Banque, musée des Cultures et du Paysage · Hyères
Informations pratiques
200 ans de photographies à Hyères 19 et 20 septembre La Banque, musée des Cultures et du Paysage Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion du Bicentenaire de la photographie, les archives, la médiathèque et le musée proposent une sélection de photographies conservées dans leurs fonds.
La Banque, musée des Cultures et du Paysage 14 Avenue Joseph Clotis, 83400 Hyères, France Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0483691940 https://hyeres.fr/la-banque-musee-billetterie-informations-pratiques Le musée des Cultures et du Paysage conserve avec ses réserves, plus de 8 000 œuvres relevant de différentes disciplines : Beaux- Arts, sciences naturelles, ethnographie, archéologie… Transports et parkings à proximité, aménagement PMR
À l’occasion du Bicentenaire de la photographie, les archives, la médiathèque et le musée proposent une sélection de photographies conservées dans leurs fonds.
© Archives d’Hyères
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