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Sur les traces des écrivains à Hyères, Office de tourisme Hyères, Hyères

vendredi 18 septembre 2026 · Office de tourisme Hyères · Hyères

Sur les traces des écrivains à Hyères, Office de tourisme Hyères, Hyères

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Office de tourisme Hyères
Adresse
Rotonde du Park Hôtel, 16 avenue de Belgique, 83400 Hyères
Ville
83400 Hyères
Département
Var

Sur les traces des écrivains à Hyères Vendredi 18 septembre, 09h00 Office de tourisme Hyères Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00

Suivez votre guide à la découverte des écrivains qui ont séjourné à Hyères. À travers des passages lus, la ville s’anime sous la plume de ces écrivains inspirés par les ruelles, les monuments et les habitants d’Hyères.
Visite proposée dans le cadre des Rencontres littéraires de Port-Cros par l’association Les Amis de Port-Cros.

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Centre ancien, calade © MD – Ville d’Hyères

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