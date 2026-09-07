Sur les traces des écrivains à Hyères, Office de tourisme Hyères, Hyères
vendredi 18 septembre 2026 · Office de tourisme Hyères · Hyères
Informations pratiques
Sur les traces des écrivains à Hyères Vendredi 18 septembre, 09h00 Office de tourisme Hyères Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00
Suivez votre guide à la découverte des écrivains qui ont séjourné à Hyères. À travers des passages lus, la ville s’anime sous la plume de ces écrivains inspirés par les ruelles, les monuments et les habitants d’Hyères.
Visite proposée dans le cadre des Rencontres littéraires de Port-Cros par l’association Les Amis de Port-Cros.
Office de tourisme Hyères Rotonde du Park Hôtel, 16 avenue de Belgique, 83400 Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.provencemed.com »}]
Suivez votre guide à la découverte des écrivains qui ont séjourné à Hyères. À travers des passages lus, la ville s’anime sous la plume de ces écrivains inspirés par les ruelles, les monuments et les …
Centre ancien, calade © MD – Ville d’Hyères
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