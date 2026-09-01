Journées européennes du Patrimoine Port-Cros Port-Cros Hyères
samedi 19 septembre 2026 · Port-Cros · Hyères
Informations pratiques
Hyères
Journées européennes du Patrimoine Port-Cros
Port-Cros Ile de Port-Cros Hyères Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Le Fort de l’Estissac ouvre gratuitement ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, consacrées aux patrimoines maritimes et au sensible.
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Port-Cros Ile de Port-Cros Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 58 07 24 accueil.pnpc@portcros-parcnational.fr
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English : European Heritage Days Port-Cros
The Fort de l’Estissac is opening its doors free of charge for the European Heritage Days, dedicated to maritime heritage and sensitivity.
L’événement Journées européennes du Patrimoine Port-Cros Hyères a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Provence Méditerranée
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