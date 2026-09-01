AGENDA · Hyères
Journées européennes du Patrimoine Porquerolles Porquerolles Hyères
samedi 19 septembre 2026 · Porquerolles · Hyères
Informations pratiques
Hyères
Journées européennes du Patrimoine Porquerolles
Porquerolles Ile de Porquerolles Hyères Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Journées européennes du Patrimoine 2026
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Porquerolles Ile de Porquerolles Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 58 07 24 accueil.pnpc@portcros-parcnational.fr
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English : European heritage day
European Heritage Days 2026
L’événement Journées européennes du Patrimoine Porquerolles Hyères a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme Provence Méditerranée
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