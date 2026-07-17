200 soleils : collecte de photographies, Médiathèque Olympe de Gouges, Strasbourg

Informations pratiques

200 soleils : collecte de photographies Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque Olympe de Gouges Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Cette année, la photographie fête ses 200 ans. Pour célébrer cet anniversaire, l’association PhotoStub vous propose de prendre part à une expérience collective autour d’une pratique aussi expérimentale que poétique : la solarigraphie.

Par le biais d’une canette-solaire, vous aurez l’occasion de capter la course du soleil sur plusieurs mois. Résultats étonnants.

Récupérez gratuitement votre canette-solaire dans les médiathèques à partir de septembre.

Médiathèque Olympe de Gouges 3 Rue Kuhn, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Bas-Rhin Grand Est 0368985141 https://www.mediatheques.strasbourg.eu/mediatheque-olympe-de-gouges.aspx

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