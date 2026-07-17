200 soleils : collecte de photographies, Médiathèque Olympe de Gouges, Strasbourg
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Olympe de Gouges · Strasbourg
Informations pratiques
200 soleils : collecte de photographies Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque Olympe de Gouges Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Cette année, la photographie fête ses 200 ans. Pour célébrer cet anniversaire, l’association PhotoStub vous propose de prendre part à une expérience collective autour d’une pratique aussi expérimentale que poétique : la solarigraphie.
Par le biais d’une canette-solaire, vous aurez l’occasion de capter la course du soleil sur plusieurs mois. Résultats étonnants.
Récupérez gratuitement votre canette-solaire dans les médiathèques à partir de septembre.
Médiathèque Olympe de Gouges 3 Rue Kuhn, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Bas-Rhin Grand Est 0368985141 https://www.mediatheques.strasbourg.eu/mediatheque-olympe-de-gouges.aspx
Biblis en folie 2026
©Photostub
À voir aussi à Strasbourg (Bas-Rhin)
- Le transanimalisme Bar la Perestroïka Strasbourg 18 juillet 2026
- Le transanimalisme, Bar la Perestroïka, Strasbourg 18 juillet 2026
- LES AVENTURIERS DE L ARCHE PERDUE, Star, Strasbourg 19 juillet 2026
- Séance Spéciale : CowBoy Bebop – Le film, Star, Strasbourg 22 juillet 2026
- Grande braderie de Strasbourg Strasbourg 25 juillet 2026