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200 soleils : collecte de photographies, Médiathèque Olympe de Gouges, Strasbourg

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Olympe de Gouges · Strasbourg

200 soleils : collecte de photographies, Médiathèque Olympe de Gouges, Strasbourg

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Olympe de Gouges
Adresse
3 Rue Kuhn, 67000 Strasbourg, France
Ville
67000 Strasbourg
Département
Bas-Rhin

200 soleils : collecte de photographies Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque Olympe de Gouges Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Cette année, la photographie fête ses 200 ans. Pour célébrer cet anniversaire, l’association PhotoStub vous propose de prendre part à une expérience collective autour d’une pratique aussi expérimentale que poétique : la solarigraphie.
Par le biais d’une canette-solaire, vous aurez l’occasion de capter la course du soleil sur plusieurs mois. Résultats étonnants.
Récupérez gratuitement votre canette-solaire dans les médiathèques à partir de septembre.

Médiathèque Olympe de Gouges 3 Rue Kuhn, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Bas-Rhin Grand Est 0368985141 https://www.mediatheques.strasbourg.eu/mediatheque-olympe-de-gouges.aspx
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©Photostub

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