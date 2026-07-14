200 VOIX POUR GOLDMAN Palais des Congrès Perpignan
samedi 29 mai 2027 · Palais des Congrès · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
200 VOIX POUR GOLDMAN
Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 28 – 28 – 48
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-29 20:00:00
fin : 2027-05-29
Date(s) :
2027-05-29
Au Palais des Congrès, Entouré de 200 choristes, replongez dans les plus belles chansons de Jean-Jacques Goldman, interprétées par Flo Gallo, une voix si proche de celle de Goldman qu’elle en devient troublante d’émotion.
.
Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At the Palais des Congr%E8s, Surrounded by 200 choir members, immerse yourself in Jean-Jacques Goldman’s most beautiful songs, performed by Flo Gallo, whose voice is so similar to Goldman’s that it becomes deeply moving.
L’événement 200 VOIX POUR GOLDMAN Perpignan a été mis à jour le 2026-07-06 par PERPIGNAN TOURISME
À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)
- Z project, Le Nautilus, Perpignan 14 juillet 2026
- QUAND LE HASARD DESSINE MUSÉE DES TOUT-PETITS Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan 15 juillet 2026
- Soirée Jeux : Echec & Poker, Le Nautilus, Perpignan 15 juillet 2026
- STADTFÜHRUNG IN PERPIGNAN AUF DEUTSCH Tourismusbüro Perpignan 16 juillet 2026
- ROUGE SACRÉ, ROUGE PROFANE. LE VIN, DE L’IMAGE AU GOÛT ÉVÈNEMENT Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan 16 juillet 2026