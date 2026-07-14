200 VOIX POUR GOLDMAN  Palais des Congrès Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

200 VOIX POUR GOLDMAN

Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 28 – 28 – 48

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-29 20:00:00

fin : 2027-05-29

Date(s) :

2027-05-29

Au Palais des Congrès, Entouré de 200 choristes, replongez dans les plus belles chansons de Jean-Jacques Goldman, interprétées par Flo Gallo, une voix si proche de celle de Goldman qu’elle en devient troublante d’émotion.

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Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

At the Palais des Congr%E8s, Surrounded by 200 choir members, immerse yourself in Jean-Jacques Goldman’s most beautiful songs, performed by Flo Gallo, whose voice is so similar to Goldman’s that it becomes deeply moving.

L’événement 200 VOIX POUR GOLDMAN Perpignan a été mis à jour le 2026-07-06 par PERPIGNAN TOURISME