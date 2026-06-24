Roubaix

200 Voix pour Goldman

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-11 20:00:00

fin : 2027-02-11 22:00:00

Date(s) :

2027-02-11 2027-02-12

Sur la scène du Colisée, ces mélodies incontournables renaissent grâce à des arrangements inédits et une énergie collective communicative. La chaleur des voix qui s’élèvent et se répondent enveloppe la salle, créant une communion intergénérationnelle exceptionnelle entre le public et les artistes.

Bien plus qu’un simple concert, cette soirée immersive et chaleureuse est un hommage vibrant à une œuvre intemporelle. Un véritable moment de grâce, de frissons et de partage à vivre pleinement !

Sur la scène du Colisée, ces mélodies incontournables renaissent grâce à des arrangements inédits et une énergie collective communicative. La chaleur des voix qui s’élèvent et se répondent enveloppe la salle, créant une communion intergénérationnelle exceptionnelle entre le public et les artistes.

Bien plus qu’un simple concert, cette soirée immersive et chaleureuse est un hommage vibrant à une œuvre intemporelle. Un véritable moment de grâce, de frissons et de partage à vivre pleinement ! .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

On stage at the Collège, these timeless melodies are brought to life through original arrangements and a contagious collective energy. The warmth of the voices rising and echoing one another envelops the hall, creating an exceptional intergenerational connection between the audience and the artists.

Much more than just a concert, this immersive and heartwarming evening is a vibrant tribute to a timeless body of work. A true moment of grace, thrills, and shared experience to be savored to the fullest!

L’événement 200 Voix pour Goldman Roubaix a été mis à jour le 2026-06-24 par Hauts-de-France Tourisme