Lundi 8 juin, 00h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-08T00:00:00+02:00 – 2026-06-08T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-08T00:00:00+02:00 – 2026-06-08T23:59:00+02:00

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