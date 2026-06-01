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, , lundi 8 juin 2026.
Lundi 8 juin, 00h00
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-08T00:00:00+02:00 – 2026-06-08T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-08T00:00:00+02:00 – 2026-06-08T23:59:00+02:00
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