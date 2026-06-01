Appel à projets « Les Pionniers de l’intelligence artificielle », En ligne,

Appel à projets « Les Pionniers de l’intelligence artificielle » Mardi 2 juin, 11h30 En ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T11:30:00+02:00 – 2026-06-02T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T11:30:00+02:00 – 2026-06-02T12:00:00+02:00

L’ambition du dispositif « Pionniers de l’IA » est de soutenir des projets de R&D à fort potentiel de rupture technologique, capables de générer un impact durable sur l’économie et de contribuer à la souveraineté nationale grâce à des innovations en intelligence artificielle.

Les projets doivent viser des cas d’usage concrets dans des secteurs jugés stratégiques :

• Conception et production industrielle

• Santé

• Transition écologique

• Sécurité

• Des thématiques applicatives moins prioritaires peuvent aussi être acceptées.

L’appel à projets est ouvert jusqu’au 2 juin 2026 à 12h00 avec deux relèves intermédiaires :

• Le mercredi 5 novembre 2025 à 12h00 (midi heure de Paris) ;

• Le mardi 10 mars 2026 à 12h00 (midi heure de Paris) ;

• Le mardi 2 juin 2026 à 12h00 (midi heure de Paris) ;

Les candidatures devront être déposées exclusivement sur notre plateforme de dépôt PICXEL : https://www.picxel.bpifrance.fr/accueil.

Les spécificités de cet AAP sont les suivantes :

Cet appel à projets adopte une approche agile et réactive, fondée sur un parcours jalonné en plusieurs phases successives (Phase 1, Phase 2, Phase 3). Chaque projet admis en instruction initiale aura son propre parcours jalonné matérialisé par trois phases de travaux. Le passage d’une phase à l’autre n’est pas automatique et fait l’objet d’un nouveau dépôt de dossier par les porteurs (au fil de l’eau), puis d’une phase de sélection et d’instruction par l’opérateur. Chaque phase donnera lieu à un nouveau contrat d’aide si le projet est sélectionné.

L’Agence de programmes Numérique portée par l’Inria est opérateur associé à Bpifrance. L’Agence de programmes Numérique sera l’entité opératrice et contractante pour les projets qui, pour leur phase 1, choisiront d’avoir recours à l’un de leurs deux dispositifs d’accompagnement :

• L’accompagnement à la création d’entreprises numériques

• L’accompagnement aux partenariats industriels public-privé

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