Programme Rochefort Océan, CLLAJ 17 Rochefort Océan,

Programme Rochefort Océan 3 et 5 juin CLLAJ 17 Rochefort Océan Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T10:30:00+02:00

Contacts du CLLAJ : https://cllaj17.fr/

CLLAJ 17 Rochefort Océan Ile d’Oléron Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://cllaj17.fr/ »}] [{« link »: « https://cllaj17.fr/ »}]

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