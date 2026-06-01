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, , lundi 8 juin 2026.
8 – 12 juin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-08T09:00:00+02:00 – 2026-06-08T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00
https://www.instagram.com/museuhistoriconacional
Francisco Moreira da Costa – Arquivo Histórico – MHN
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