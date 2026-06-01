Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

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Début : lundi 8 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

8 – 12 juin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-08T14:00:00+02:00 – 2026-06-08T14:30:00+02:00
Fin : 2026-06-12T14:00:00+02:00 – 2026-06-12T14:30:00+02:00

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