Mardi 9 juin, 07h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T07:30:00+02:00 – 2026-06-09T08:30:00+02:00

Fin : 2026-06-09T07:30:00+02:00 – 2026-06-09T08:30:00+02:00

https://us02web.zoom.us/j/87141691511?pwd=yC4aYGK2U9mF7aiqjK42Wp3Xbujtys.1

Image courtesy of Dr. Tshepho L. Mosweu