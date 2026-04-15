Cynafel – Prince du Safran, Cynfael le prince du Safran,

Cynafel – Prince du Safran 1 – 7 juin Cynfael le prince du Safran Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T10:00:00+02:00 – 2026-06-01T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:30:00+02:00

Depuis 2011, cette entreprise cultive près de 1000 m² de cette épice précieuse, surnommée « l’or violet », sans traitements chimiques. Lors de visites immersives de 1h30, découvrez les secrets de la production du safran, de la fleur à l’atelier de transformation, et apprenez ses bienfaits en cuisine et en cosmétique. Vous terminerez l’expérience par une dégustation gourmande.

Sur réservation uniquement au 06 24 69 44 92

Cynfael le prince du Safran La Bouquetière, Saint-Sauveur de Landemont 49270 L’Orée d’Anjou 49270 Saint-Sauveur-de-Landemont Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 24 69 44 92 »}]

Plongez dans l’univers fascinant du safran avec Cynfael, le Prince du Safran !

DR