Mardi 9 juin, 10h00, 20h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T10:00:00+02:00 – 2026-06-09T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-09T20:00:00+02:00 – 2026-06-09T22:00:00+02:00

[{« type »: « link », « value »: « https://www.even3.com.br/escrevendo-presencas-da-luta-pela-inclusao-a-memoria-da-periferia-746286 »}] https://www.youtube.com/@professorabrendarocco

Bianca C. de Brito