Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

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Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Mercredi 10 juin, 07h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T07:30:00+02:00 – 2026-06-10T08:30:00+02:00
Fin : 2026-06-10T07:30:00+02:00 – 2026-06-10T08:30:00+02:00

https://us02web.zoom.us/j/87426180698?pwd=ZUtMn7Ovurl25MhhsbleSCfzcCs7rc.1

Image courtesy of Mr. Delight Sigauke

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