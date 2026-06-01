Mercredi 10 juin, 07h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T07:30:00+02:00 – 2026-06-10T08:30:00+02:00

Fin : 2026-06-10T07:30:00+02:00 – 2026-06-10T08:30:00+02:00

https://us02web.zoom.us/j/87426180698?pwd=ZUtMn7Ovurl25MhhsbleSCfzcCs7rc.1

Image courtesy of Mr. Delight Sigauke