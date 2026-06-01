Jeudi 11 juin, 10h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T10:00:00+02:00 – 2026-06-11T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-11T10:00:00+02:00 – 2026-06-11T12:00:00+02:00

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4rXfmH_R0O5x4tL4T1xkjM900O5PBy1l3FGB2ICLWksA9mg/viewform